У Північній Македонії заарештували чоловіка, який хотів воювати проти України у складі армії РФ

Поліція Північної Македонії вперше заарештувала македонського громадянина, який хотів вступити до російської армії та воювати проти України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Північної Македонії.

Відомо, що чоловік контактував в інтернеті з особою, яка назвалась представником російської армії, що займається вербуванням солдатів за винагороду у 3000 євро.

Бажаючи приєднатися до новоствореного загону, підозрюваний у жовтні вилетів до Москви.

На допиті після повернення у Скопʼє чоловік зізнався, що мав “підписати контракт на службу в російській армії і його відвезуть до тренувального табору, де він буде підготовлений для участі в бойових діях в Україні”.

Чоловіку інкримінують “участі в іноземній армії, поліції, воєнізованому або параполіцейському формуванні”, в разі доведення провини йому загрожує щонайменше три роки позбавлення волі.