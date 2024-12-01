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У Північній Македонії заарештували чоловіка, який хотів воювати проти України у складі армії РФ

Вербувальники йому обіцяли 3 тисячі євро.

У Північній Македонії заарештували чоловіка, який хотів воювати проти України у складі армії РФ
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Поліція Північної Македонії вперше заарештувала македонського громадянина, який хотів вступити до російської армії та воювати проти України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Північної Македонії.

Відомо, що чоловік контактував в інтернеті з особою, яка назвалась представником російської армії, що займається вербуванням солдатів за винагороду у 3000 євро.

Бажаючи приєднатися до новоствореного загону, підозрюваний у жовтні вилетів до Москви.

На допиті після повернення у Скопʼє чоловік зізнався, що мав “підписати контракт на службу в російській армії і його відвезуть до тренувального табору, де він буде підготовлений для участі в бойових діях в Україні”.

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Чоловіку інкримінують “участі в іноземній армії, поліції, воєнізованому або параполіцейському формуванні”, в разі доведення провини йому загрожує щонайменше три роки позбавлення волі.

  • Північна Македонія, яка з 2020 року є членом НАТО та почала переговори про вступ до Європейського Союзу, запровадила санкції проти Росії та допомагала Україні зброєю.
  • У лютому 2024-го Північна Македонія підписала спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.
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