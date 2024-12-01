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Сили оборони півдня ліквідували понад 140 російських окупантів

Окупанти також втратили 16 одиниць техніки.

Сили оборони півдня ліквідували понад 140 російських окупантів

Сили оборони Півдня України за минулу добу ліквідували 142 осіб особового складу ЗС РФ, а також 16 одиниць авто і бронетехніки.

Про це повідомляють   Сили оборони півдня України.

Також окупанти втратили три міномети, дві гаубиці, п'ять одиниць безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136, один розвідувальний безпілотник "Суперкам", шість мотоциклів і один квадроцикл, п'ять човнів та один багі, три окопні засоби радіоелектронної боротьби, дві камери відеоспостереження та генератор.

Сили оборони півдня України також уразили 12 інженерно-фортифікаційних споруд ворога, два місця проживання особового складу окупантів, 15 бліндажів, два місця зберігання зброї та боєприпасів, дві вогневі позиції.

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