Сили оборони півдня ліквідували понад 140 російських окупантів

Сили оборони Півдня України за минулу добу ліквідували 142 осіб особового складу ЗС РФ, а також 16 одиниць авто і бронетехніки.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Також окупанти втратили три міномети, дві гаубиці, п'ять одиниць безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136, один розвідувальний безпілотник "Суперкам", шість мотоциклів і один квадроцикл, п'ять човнів та один багі, три окопні засоби радіоелектронної боротьби, дві камери відеоспостереження та генератор.

Сили оборони півдня України також уразили 12 інженерно-фортифікаційних споруд ворога, два місця проживання особового складу окупантів, 15 бліндажів, два місця зберігання зброї та боєприпасів, дві вогневі позиції.