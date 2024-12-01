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За добу підрозділи ТрО знищили майже сотню окупантів і понад пів сотні одиниць ворожої техніки

Поранили також понад 680 ворогів.

За добу підрозділи ТрО знищили майже сотню окупантів і понад пів сотні одиниць ворожої техніки
боєць української Тероборони
Фото: Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України

За минулу добу, 30 листопада, підрозділи Сил територіальної оборони знищили 92 окупантів, ще 684 поранили.

Про це йдеться у повідомленні Сил ТрО у фейсбуці.

Зокрема, найбільшу кількість ворожих штурмовиків – 52 – знищили бійці одного з підрозділів на сході. Ще 48 окупантів поранили. 

Також тероборонці знищили 54 одиниці ворожої техніки. Зокрема, знищили чотири бойові броньовані машини, 6 одиниць автотранспорту та 44 ударних БпЛА. 

«Найкращий результат – у одного з підрозділів Регіональне управління Сил територіальної оборони «Північ» ЗС України. Завдяки влучному мінометному вогню, бійці цього підрозділу знищили 3 бойових броньованих машини та 1 автівку», - додали військові.

  • Загалом за минулу добу Сили оборони ліквідували 1730 росіян. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 742 130 військових.
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