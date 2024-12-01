За добу підрозділи ТрО знищили майже сотню окупантів і понад пів сотні одиниць ворожої техніки

За минулу добу, 30 листопада, підрозділи Сил територіальної оборони знищили 92 окупантів, ще 684 поранили.

Про це йдеться у повідомленні Сил ТрО у фейсбуці.

Зокрема, найбільшу кількість ворожих штурмовиків – 52 – знищили бійці одного з підрозділів на сході. Ще 48 окупантів поранили.

Також тероборонці знищили 54 одиниці ворожої техніки. Зокрема, знищили чотири бойові броньовані машини, 6 одиниць автотранспорту та 44 ударних БпЛА.

«Найкращий результат – у одного з підрозділів Регіональне управління Сил територіальної оборони «Північ» ЗС України. Завдяки влучному мінометному вогню, бійці цього підрозділу знищили 3 бойових броньованих машини та 1 автівку», - додали військові.