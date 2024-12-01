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В Україні заживили понад 14 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії

Прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

В Україні заживили понад 14 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії
Фото: Укренерго

Минулої доби енергетики відновили постачання для понад 14 тисяч споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 14 308 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго додають, що 1 грудня тимчасово застосовуються графіки погодинних відключень, які розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Зазначається, що обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, що допомагає знизити навантаження на енергетичну систему.

Також прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 11 800 МВт/год та потужністю 952 МВт.

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