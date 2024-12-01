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Сили ППО знищили 32 ворожі дрони, 45 "шахедів" локаційно втрачено

Ще один ворожий дрон у повітряному просторі України.

Сили ППО знищили 32 ворожі дрони, 45 "шахедів" локаційно втрачено
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 1 грудня із напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ) ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО знищили 32 дрони.

Про це інформують повітряні сили ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один — в повітрі.

Фото: повітряні сили

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. 

Інформація уточнюється та оновлюється.

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