В РФ заявили про атаку дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі

Загалом у міноборони РФ заявили про начебто перехоплення та знищення 29 безпілотників.

У ніч на 1 грудня у Калузькій та Брянській областях РФ виникли пожежі внаслідок атаки невідомих дронів. Водночас у міноборони РФ знову кажуть, начебто всі дрони збили.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Губернатор Калузької області заявив, що внаслідок падіння уламків БпЛА у Малоярославецькому районі виникла пожежа на околиці одного із населених пунктів.

Також про пожежу після атаки безпілотником повідомили у Брянській області. Внаслідок атаки дроном у Стародубському муніципальному окрузі повністю знищений житловий будинок. У багатоквартирному будинку пошкоджене скло, балкони і фасад.

Вісім безпілотників начебто знищені над територією регіону силами ППО.

Загалом у міноборони РФ заявили про начебто перехоплення та знищення 29 безпілотників у ніч на неділю.

20 дронів нібито збиті над Брянською областю, ще 7 – над Калузькою і по одному над Смоленською та Курською областями, стверджують у міноборони РФ.