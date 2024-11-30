Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара

Новообраний президент США вимагає від цих країн зобов’язання не створювати нову валюту і не підтримувати будь-яку іншу валюту для заміни долара.

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив країнам БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) 100% митами на товари за відмову від долара.

Про це він написав соцмережі Truth Social.

“Ідея, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, поки ми стоїмо осторонь і спостерігаємо, ЗАКІНЧЕНА. Ми вимагаємо від цих країн зобов’язання не створювати нову валюту БРІКС або підтримувати будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажами чудовій економіці США. Хай йдуть пошукають іншого невдаху (“sucker”)! Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна попрощатися з Америкою”, – написав Трамп.