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Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні

Держсекретар США зазначив, що ці питання обговорюватимуться під час майбутніх дипломатичних зустрічей з НАТО та через Контактну групу з питань оборони України.

Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на заклик міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав членів НАТО прийняти Україну до Альянсу. Посадовці обговорили це у телефонній розмові.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Держдеп.

Блінкен висловив співчуття з приводу загиблих унаслідок масштабного ракетного обстрілу 27-28 листопада, а також запевнив, що Україна матиме повну підтримку США щодо додаткових заходів захисту з наближенням зими.

Стосовно НАТО, Блінкен поінформував Сибігу про цілі США щодо сталої підтримки України, які обговорюватимуться під час майбутніх дипломатичних зустрічей з НАТО та через Контактну групу з питань оборони України.

"Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенній і демократичній Україні, а також підтримці справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН", - наголосили в Держдепі.

Співрозмовники також обговорили останні події на полі бою та надходження допомоги США у сфері безпеки та пакетів бюджетної допомоги.

Що передувало

  • Напередодні Сибіга написав листа до партнерів із закликом запросити Україну до НАТО вже наступного тижня. З листом ознайомилися в агенції Reuters. 
  • 3-4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО. На думку Сибіги, саме зараз - належний час для запрошення України в НАТО з огляду на постійну ескалацію війни Росією та залученням нею північнокорейських військ.
  • Президент Володимир Зеленський також вважає, що покласти край "гарячій фазі війни" може членство в НАТО частини України, яка під нашим контролем. "Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України", - сказав він.
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