Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні

Держсекретар США зазначив, що ці питання обговорюватимуться під час майбутніх дипломатичних зустрічей з НАТО та через Контактну групу з питань оборони України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на заклик міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який закликав членів НАТО прийняти Україну до Альянсу. Посадовці обговорили це у телефонній розмові.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Держдеп.

Блінкен висловив співчуття з приводу загиблих унаслідок масштабного ракетного обстрілу 27-28 листопада, а також запевнив, що Україна матиме повну підтримку США щодо додаткових заходів захисту з наближенням зими.

Стосовно НАТО, Блінкен поінформував Сибігу про цілі США щодо сталої підтримки України, які обговорюватимуться під час майбутніх дипломатичних зустрічей з НАТО та через Контактну групу з питань оборони України.

"Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенній і демократичній Україні, а також підтримці справедливого і тривалого миру на основі Статуту ООН", - наголосили в Держдепі.

Співрозмовники також обговорили останні події на полі бою та надходження допомоги США у сфері безпеки та пакетів бюджетної допомоги.

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