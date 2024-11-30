Reuters: російські та сирійські літаки атакували Алеппо

Авіаудари були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

У ніч на 30 листопада російська та сирійська авіація атакували членів угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" в районі Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійські військові джерела.

Під бомбардування потрапили міста та села, які повстанці захопили напередодні. Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть до міста.

За інформацією двох джерел, Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб зупинити повстанців, зброя почне надходити протягом 72 годин.

Також джерела повідомляють, що сирійській армії було наказано виконувати накази про "безпечне відведення" з основних районів міста, куди увійшли повстанці "Хаят Тахрір аш-Шам".

Вперше з 2016 року російська авіація знову завдала ударів по сирійському Алеппо, повідомляє Сирійський наглядовий центр з прав людини. Авіаудари були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

Унаслідок бомбардувань та наземних атак загинули 20 членів пов'язаного з Аль-Каїдою сирійського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам".

Напередодні сили "Хаят Тахрір аш-Шам" проникли на околиці Алеппо та взяли під контроль більшу частину міста, урядові установи та в'язниці. Губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.