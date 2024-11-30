Німецькі "ультраправі" обіцяють зняти санкції з Росії та вийти з ЄС

Партія "Альтернатива для Німеччини" оприлюднила програму, з якою піде на дострокові вибори.

Радикальна права партія "Альтернатива для Німеччини", що ризикує збільшити свою представництво у Бундестазі після дострокових виборів 23 лютого 2025 року, презентувала проєкт програми, якою апелюватиме до виборців.

Як пише "Європейська правда", ультраправі звинувачують Євросоюз у перетворенні на "наддержаву з плановою економікою" та обіцяють забезпечити вихід Німеччини з блоку в разі своєї перемоги та створення іншої "європейської спільноти". Більш того, вони хочуть відмовитися від євро і повернутися до німецької національної валюти.

"Альтернатива" закликає припинити участь Німеччини у Паризькій кліматичній угоді, зняти санкції з Росії та відновити роботу "Північного потоку". Що ж до питань внутрішньої політики, то ультраправі прагнуть заборонити аборти.

11-12 січня партія проведе конференцію, на якій має затвердити ці та інші положення програми.