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Прем’єр Грузії пригрозив послу ЄС та іншим послам через участь у «кампанії дезінформації»

"Якщо ми не побачимо змін у поведінці, у майбутньому обов'язково відреагуємо на подібні факти як послу ЄС, так і іншим відповідним послам, йдеться про дипломатичне реагування", - заявив Кобахідзе.

Прем’єр Грузії пригрозив послу ЄС та іншим послам через участь у «кампанії дезінформації»
Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив посла ЄС Павела Герчинського та інших послів в участі у «кампанії дезінформації» і пригрозив дипломатичним реагуванням, передає Interpress News.

За словами Кобахідзе посол Євросоюзу «був включений у передвиборчу агітацію на користь радикальної опозиції та проти правлячої команди» і до виборів стверджував, що процес інтеграції Грузії до ЄС припинено, а тепер стверджує, що цей процес зупинила грузинська влада.

«Протягом певного часу ми уникали дипломатичного реагування на подібні події, проте все має свої межі, і якщо ми не побачимо змін у поведінці, у майбутньому обов'язково відреагуємо на подібні факти як послу ЄС, так і іншим відповідним послам, йдеться про дипломатичне реагування», - сказав грузинський прем’єр.

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
  • Того ж дня Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
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