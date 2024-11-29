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Шольц розповів Зеленському деталі дзвінка з Путіним

Президент України сказав, що, очевидно, "тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру.

Шольц розповів Зеленському деталі дзвінка з Путіним
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шолцьом. Той поінформував його про деталі бесіди з Володимиром Путіним.

У Telegram президента повідомили, що Зеленський подякував за лідерство в допомозі Україні системами ППО – дуже ефективними "петріотами» та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів". Він також висловив вдячність канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну.

"Канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну. Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі", – додав Зеленський. 

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