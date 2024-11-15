​Шольц і Путін провели у п’ятницю телефонну розмову: Берлін закликає РФ вивести війська (доповнено)

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, повідомляє Bloomberg.

Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням за майже два роки.

Видання зазначає, що зростає невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому наступного року. Німеччина є другим за величиною прихильником України після США і пообіцяла мільярди євро додаткової допомоги.

Доповнено. Пресслужба німецького уряду згодом оприлюднила подробиці розмови. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонує РФ провести переговори з нашоє державою з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".

В уряді ФРН додали, що Шольц раніше мав телефонну розмову із Володимиром Зеленським, а після розмови з Путіним знову зателефонує українському президенту.