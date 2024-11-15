​Шольц і Путін провели у п’ятницю телефонну розмову: Берлін закликає РФ вивести війська (доповнено)

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, повідомляє Bloomberg.
Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням за майже два роки.
Видання зазначає, що зростає невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому наступного року. Німеччина є другим за величиною прихильником України після США і пообіцяла мільярди євро додаткової допомоги.
Доповнено. Пресслужба німецького уряду згодом оприлюднила подробиці розмови. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонує РФ провести переговори з нашоє державою з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
В уряді ФРН додали, що Шольц раніше мав телефонну розмову із Володимиром Зеленським, а після розмови з Путіним знову зателефонує українському президенту.
- Минулого тижня Washington Post із посиланням на джерела писало, що розмову з Путіним мав Дональд Трамп.
- Ранше повідомлялося, що Шольц хоче обговорити міжнародні питання, пов'язані з війною Росії проти України, а також "знайти способи зменшити напруженість між Москвою і Заходом". Розмову планували провести напередодні зустрічі G20 у Бразилії, що відбудеться 18-19 листопада.
- Востаннє Шольц і Путін говорили по телефону у грудні 2022 році. До цього вони спілкувалися частіше. А за кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Москву. Пізніше Шольц розповів, як Путін переконував його в тому, що Україна начебто "належить" Росії.
- У червні минулого року Шольц заявив, що хоче підтримувати зв'язок із Путіним і хочу провести з ним переговори. Конкретних дат він не називав, лише зазначивши, що планує "якось поговорити" із Путіним, хоча той "витер ноги" об міжнародне право.
- Коли проросійські активісти намагалися зірвати виступ Шольца на мітингу партії СДПН 2 червня під Берліном, він наголосив, що розпалювач війни - це Путін, оскільки він ризикує життям власних громадян для власних амбіцій.
- 10 вересня 2024 року представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт також говорив, що канцлер готовий поспілкуватися з Путіним, якщо буде нагода та "слушний момент".