Справа Гринкевича: експосадовця Міноборони відправили під варту

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з ексдиректорів департаменту Міністерства оборони України, фігуранта справи Гринкевича.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Підозрюваний може також внести 50 млн грн застави.
- Зловмисника звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. За інформацією ДБР, він «списав» майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міноборони за низкою контрактів.
- У 2023 році підконтрольні Гринкевичу підприємства уклали договори з Міністерством оборони на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд грн.
- При цьому на момент укладання договорів підконтрольні підприємцю товариства не мали ані власних виробничих можливостей, ані домовленостей з іншими компаніями для забезпечення належного виконання угод.
- Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного департаменту міністерства. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів.
- Посадовець безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів, зокрема, по договорах, які вже повністю виконані.
- Встановлено, що через дії т.в.о. директора Департаменту, виставлені штрафні санкції безпідставно зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.