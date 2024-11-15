Справа Гринкевича: експосадовця Міноборони відправили під варту

Підозрюваний може також внести 50 млн грн застави.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з ексдиректорів департаменту Міністерства оборони України, фігуранта справи Гринкевича.

Суд призначив як альтернативу заставу у розмірі 50 млн грн.

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