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Міноборони: ухилянтів автоматично не позбавлятимуть водійський прав, але можливі обмеження за рішенням суду

Тимчасове позбавлення права керувати транспортом відбуватиметься після судового рішення за позовом ТЦК. 

Міноборони: ухилянтів автоматично не позбавлятимуть водійський прав, але можливі обмеження за рішенням суду
Фото: Головний сервісний центр МВС

Міністерство оборони спростувало інформацію про автоматичне позбавлення права керування транспортними засобами за неявку за повісткою.

Однак для тих, хто ухиляється від військового обов'язку, можуть тимчасово обмежити права керування. Це відбувається лише за рішенням суду, повідомили в міністерстві. 

Якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов'язку, територіальний центр комплектування повинен звернутися до суду за позовною заявою. 

Подача позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, і документальне підтвердження ухилення. 

Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

"Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку", – роз'яснили в міністерстві. 

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