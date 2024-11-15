Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг

Кабінет міністрів оновив критерії бронювання та отримання статусу критичного підприємства. Як і було заплановано, до 15 листопада провели аудит підприємств і організацій, які мають статус критичних і право на бронювання співробітників.
Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що перевірка виявила деякі проблемні моменти, які треба усунути. Перша зміна – регіональні і галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджувати з Міноборони і Мінекономіки.
"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (ред: зараз це 20 000 грн). Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання", – пояснив міністр.
Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Щомісяця підприємства і організації перевірятимуть на відповідність критеріям.
"Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", – додав Шмигаль.
Економічне бронювання
- Наприкінці літа 2024 міністерство оборони зафіксувало аномальне зростання кількості заброньованих працівників (з відстрочкою від призову). Якщо впродовж 2022–2023 таких було близько 540 тисяч осіб, то лише за серпень-вересень 2024-го їх стало понад мільйон. Однією з причин зростання кількості заброньованих удвічі називали запуск додаткової електронної опції через Дію, коли керівники підприємств й установ часто продавали бронювання, а особи, які отримували повістки від ТЦК, за 20 хвилин опинялися у списку заброньованих. Другою – обласні військові адміністрації позатверджували заброньованих підприємств й установ за "різними підходами" відповідності критичності.
- У вересні прем'єр-міністр анонсував запровадження економічного бронювання за принципом "воюй або працюй". За даними співрозмовників редакції, станом на вересень обговорювали, що критеріями бронювання будуть не лише "біла" зарплата понад 34 тисячі гривень. Серед новацій – гарантії відстрочки кваліфікованим кадрам, які повернуться з-за кордону. Таким чином в Кабміні сподіваються на створення додаткових робочих місць. Ще одна мета – вивести з тіні бізнес, який й досі сплачує зарплати в конвертах. Плюс – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та щомісячна звітність ПДФО. Докладно про це – в матеріалі Анни Стешенко "«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання".
- Також читайте більше на цю тему в матеріалі "Заброньованих – на аудит".