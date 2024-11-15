Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг

Кабінет міністрів оновив критерії бронювання та отримання статусу критичного підприємства. Як і було заплановано, до 15 листопада провели аудит підприємств і організацій, які мають статус критичних і право на бронювання співробітників.

Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що перевірка виявила деякі проблемні моменти, які треба усунути. Перша зміна – регіональні і галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджувати з Міноборони і Мінекономіки.

"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (ред: зараз це 20 000 грн). Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради «тіньової» домовленості про бронювання", – пояснив міністр.

Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Щомісяця підприємства і організації перевірятимуть на відповідність критеріям.

"Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", – додав Шмигаль.

Економічне бронювання