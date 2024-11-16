Кримські партизани розвідали суднобудівний завод у Росії

На суднобудівному заводі виконують замовлення для ФСБ та Чорноморського флоту РФ

Партизани руху "АТЕШ" розвідалии Виборзький суднобудівний завод в Росії. Там виробляють обладнання для систем управління запуском ракет.

Про це повідомляють у партизанському русі "АТЕШ".

"Агенти виявили діяльність ключового підприємства у Виборзі, яке виконує замовлення для ФСБ та Чорноморського флоту РФ", — ідеться у повідомленні.

За даними партизанів, зафіксовано виробництво та постачання блоків управління для систем управління запуском крилатих ракет для бойових кораблів Чорноморського флоту.

"Без таких систем кораблі позбавляються здатності завдавати далекобійних ударів, що суттєво знижує їхню боєздатність", — зазначають в "АТЕШ".