НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
ГоловнаСуспільствоВійна

Кримські партизани розвідали суднобудівний завод у Росії

На суднобудівному заводі виконують замовлення для ФСБ та Чорноморського флоту РФ

Кримські партизани розвідали суднобудівний завод у Росії
Фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" розвідалии Виборзький суднобудівний завод в Росії. Там виробляють обладнання для систем управління запуском ракет.

Про це повідомляють у партизанському русі "АТЕШ".

"Агенти виявили діяльність ключового підприємства у Виборзі, яке виконує замовлення для ФСБ та Чорноморського флоту РФ", — ідеться у повідомленні.

За даними партизанів, зафіксовано виробництво та постачання блоків управління для систем управління запуском крилатих ракет для бойових кораблів Чорноморського флоту.

"Без таких систем кораблі позбавляються здатності завдавати далекобійних ударів, що суттєво знижує їхню боєздатність", — зазначають в "АТЕШ".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies