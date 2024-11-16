Росіяни скинули дві плануючі авіабомби "УМПБ Д-30" на Лиман Донецької області

Російська армія за добу обстріляла 14 населених пунктів Донецької області, зафіксовано 3161 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Троє людей загинули, одна поранена.

Про це повідомила Національна поліція.

Під обстрілом перебували міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, Часів Яр, селище Шевченко Комарської ТГ, села Андріївка, Новодмитрівка, Розлив, Романівка, Шевченко Великоновосілківської ТГ.

У Слов’янську росіяни вбили цивільну особу, пошкодили підприємство, лінію електропередач.

По Часовому Яру ворог бив з артилерії — є загиблий і поранений. Одна людина загинула внаслідок обстрілу Курахового.

У Покровську артилерійськими снарядами пошкоджено два приватних будинки й гараж, у Костянтинівці – три приватних оселі.

На Лиман окупанти скинули дві бомби "УМПБ Д-30 СН" — руйнувань зазнали медзаклад, магазин, торговий кіоск, два цивільних авто. В Миколаївці – пошкодження в промисловій зоні.

У Сіверську ударом авіабомби "ФАБ-250" пошкоджено 4 приватних будинки.

По Новодмитрівці росія вдарила трьома бомбами "ФАБ-250" — руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і 9 приватних будинків, адмінбудівля, заклад освіти, господарське приміщення, цивільне авто, газопровід і дві лінії електропередач.

У Романівці через ворожі атаки пошкоджено 11 приватних осель.

Село Шевченко Великоновосілківської ТГ зазнало авіаудару бомбою "УМПБ Д-30 СН" — пошкоджено 2 приватних будинки і цивільний автомобіль.