Українська армія є найпотужнішою в Європі, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя "Українського радіо" заявив, що українська армія є однією з найпотужніших у світі та найпотужнішою в Європі.

"Безумовно, ми з початку війни були насичені різними видами зброї від партнерів, але за майже три роки зміни в приватному і державному секторах призвели до того, що ми точно технологічно найсильніші в Європі", — наголошує президент.

Серед факторів зміцнення української армії Зеленський назвав насичення армії різними видами зброї від партнерів, створення ракетної програми, активні розробки вітчизняних дронів та досвід великої сучасної війни.

"Що стосується дронів, систем радіоелектронної боротьби — тут ми ще не досягли високих результатів. Але, тим не менш, вони є. У нас з'явились чотири види ракет, зараз ідуть випробування. Далі — морські дрони, які знищили велику кількість Чорноморського флоту РФ", — додає Зеленський.

Крім того, Україна залучила зовнішнє фінансування для виробництва зброї.

"В нашому бюджеті, наприклад, тільки на наші дрони, на внутрішні замовлення — 775 мільярдів гривень на 2025 рік. У нас ці гроші вже є. І це тільки наші гроші. І плюс всі інші гарантовані фінанси від партнерів", — каже президент.