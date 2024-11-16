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Прикордонники знищили російські прапори на прикордонні Чернігівщини

Прикордонники точними ударами з дрона знищили прапори РФ.

Прикордонники знищили російські прапори на прикордонні Чернігівщини
Авдіївський напрямок. Прикордонники разом з воїнами Сил безпеки й оборони захищають заздалегідь підготовлені позиції
Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники показали відео знищення російських прапорів, які російська ДРГ повісила при спробі зайти в прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Чергова провокація окупантів зазнала поразки, після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили прапори РФ.

За даними ДПСУ, розвідка вказала на те, що російська ДРГ залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

"Ворог продовжує намагатися навʼязувати свої "перемоги" та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника", — ідеться у повідомленні.

ЦПД: присутність російських ДРГ поблизу прикордонних сіл Грем'яч та Мурав'ї у Чернігівській області не становить загрози для повторного вторгнення РФ на цьому напрямку.

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