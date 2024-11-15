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Біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

Чоловік вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища поблизу кордону.

Біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України
Біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили біля кордону зі Словаччиною чоловіка, який хотів втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“22-річний чоловік із милицею та квітами намагався нелегально потрапити до Словаччини. Він навіть вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища”, - йдеться у повідомленні. 

Втім, після проведеної перевірки зʼясувалося, що ніяких родичів, похованих тут, він не має. Милиця ж була потрібна чоловіку для маскування. 

Прикордонники додали, що на порушника склали адмінпротокол.

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