Чоловік вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища поблизу кордону.

Біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили біля кордону зі Словаччиною чоловіка, який хотів втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“22-річний чоловік із милицею та квітами намагався нелегально потрапити до Словаччини. Він навіть вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища”, - йдеться у повідомленні.

Втім, після проведеної перевірки зʼясувалося, що ніяких родичів, похованих тут, він не має. Милиця ж була потрібна чоловіку для маскування.

Прикордонники додали, що на порушника склали адмінпротокол.