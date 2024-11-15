Біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили біля кордону зі Словаччиною чоловіка, який хотів втекти за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“22-річний чоловік із милицею та квітами намагався нелегально потрапити до Словаччини. Він навіть вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища”, - йдеться у повідомленні.
Втім, після проведеної перевірки зʼясувалося, що ніяких родичів, похованих тут, він не має. Милиця ж була потрібна чоловіку для маскування.
Прикордонники додали, що на порушника склали адмінпротокол.