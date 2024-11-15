Правоохоронці підозрюють у колабораціонизмі мешканця міста Куп’янськ

Співробітники поліції вручили обвинувальний акт підозрюваному у колабораціонизмі мешканця міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час тимчасової окупації міста Куп’янськ зловмисник зголосився обійняти посаду “ісполняющєго обязанності хозработніка Кондрашовского теріторіального отдєла” при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп'янского району”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік опікувався благоустроєм с. Московка та розносив поштову кореспонденцію, яку видавали окупанти.

Правоохоронці повідомили 42-річному чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.