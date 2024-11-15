Окупанти пошкодили на Дніпропетровщині комунальне підприємство

Загиблих і постраждалих немає.

Впродовж дня російська армія здійснила понад півтора десятки15 атак протягом дня. Є пошкодження.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог завдав ударів по Нікопольщині БпЛА, здійснили обстріли з "Градів" та важкої артилерії.

Окупанти вдарили по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство і господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.