Окупанти пошкодили на Дніпропетровщині комунальне підприємство

Впродовж дня російська армія здійснила понад півтора десятки15 атак протягом дня. Є пошкодження.
Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог завдав ударів по Нікопольщині БпЛА, здійснили обстріли з "Градів" та важкої артилерії.
Окупанти вдарили по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство і господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.
- Російська армія вранці 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Загалом постраждали 14 людей, серед них двоє – діти.