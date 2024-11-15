Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти пошкодили на Дніпропетровщині комунальне підприємство

Загиблих і постраждалих немає.

Окупанти пошкодили на Дніпропетровщині комунальне підприємство
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Впродовж дня російська армія здійснила понад півтора десятки15 атак протягом дня. Є пошкодження.

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог завдав ударів по Нікопольщині БпЛА, здійснили обстріли з "Градів" та важкої артилерії. 

Окупанти вдарили по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. 

Пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство і господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies