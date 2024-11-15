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Окупанти збирають гроші у школярів на ТОТ Запоріжжя для російських військових

Діти молодших класів під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам.

Окупанти збирають гроші у школярів на ТОТ Запоріжжя для російських військових
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни для імітації волонтерського руху провели збір коштів на підтримку окупантів в одній з захоплених шкіл Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що з батьків кошти фактично збирали примусово російські волонтери. Водночас діти молодших класів під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам, а старшокласники писали листи під диктування.

"Відповідальність за пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також “волонтерська рота бойового братерства”. Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", — наголошують у спротиві.

  • На ТОТ України спостерігається дефіцит пропагандистів. Через це загарбники набирають в редакції фейкових новинних видань школярів-старшокласників.
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