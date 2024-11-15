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Шмигаль обговорив із в.о. спецпредставника США з питань відновлення України питання інвестицій

Іішлося і про відновлення критичної інфраструктури й захист енергетичних об’єктів.

Шмигаль обговорив із в.о. спецпредставника США з питань відновлення України питання інвестицій
Річард Верма і Денис Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі заступником держсекретаря, в.о спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річардом Вермою.

За словами Шмигаля, йшлося про, зокрема, інвестиції в Україну. 

«Подякував Держдепу США за рішення знизити рівень ризику подорожей до 9 наших областей. Це важливе рішення для людей і бізнесу. Також обговорили урядові механізми сприяння іноземним інвестиціям. Нещодавно створена Стратегічна інвестиційна рада, яка має на меті систематизувати пріоритетні проєкти для міст і громад», - озвучив подробиці перемовин глава уряду.

Також сторони приділили відновленню критичної інфраструктури й захисту енергетичних об’єктів, а також проведення реформ.

  • Верма з вересня 2024 року став спеціальним представником США з економічного відновлення України замість Пенні Пріцкер.
  • У вересні в.о. спецпредставника також приїжджав до Києва і зустрічався зі Шмигалем. Тоді вони обговорили ключові напрями співпраці, зокрема, захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України.
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