Шмигаль обговорив із в.о. спецпредставника США з питань відновлення України питання інвестицій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі заступником держсекретаря, в.о спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річардом Вермою.

За словами Шмигаля, йшлося про, зокрема, інвестиції в Україну.

«Подякував Держдепу США за рішення знизити рівень ризику подорожей до 9 наших областей. Це важливе рішення для людей і бізнесу. Також обговорили урядові механізми сприяння іноземним інвестиціям. Нещодавно створена Стратегічна інвестиційна рада, яка має на меті систематизувати пріоритетні проєкти для міст і громад», - озвучив подробиці перемовин глава уряду.

Також сторони приділили відновленню критичної інфраструктури й захисту енергетичних об’єктів, а також проведення реформ.