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Шмигаль обговорив із заступником Держсекретаря США економічне відновлення України

Особливу увагу під час переговорів дипломати приділили захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України. 

Шмигаль обговорив із заступником Держсекретаря США економічне відновлення України
Денис Шмигаль та Річард Верма
Фото: Денис Шмигаль

У п'ятницю, 6 вересня, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою під час його візиту до Києва.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Провели важливу зустріч у Києві із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою, в.о Спеціального представника США з питань економічного відновлення України", — написав Прем'єр. 

Під час зустрічі дипломати обговорили ключові напрями співпраці, зокрема захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України.  "Україна високо цінує підтримку Сполучених Штатів у цьому критично важливому напрямі. Окремо підкреслив необхідність оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів. Наразі спільно з партнерами активно працюємо над відповідним механізмом", — зазначив Шмигаль.

На зустрічі також були присутні представники провідних американських приватних компаній, які підтвердили свою готовність до довгострокових інвестицій в Україну. 

Дипломати обговорили страхування воєнних ризиків, що сприятиме залученню бізнесу до проєктів відбудови. Україна вже активно реалізує програми швидкого відновлення і запрошує американський бізнес стати частиною цих процесів. 

"Висловив глибоку вдячність Президенту США, Конгресу та американському народу за значну підтримку нашої держави — Україна це високо цінує", — додав Прем'єр.

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