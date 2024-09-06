Шмигаль обговорив із заступником Держсекретаря США економічне відновлення України

Особливу увагу під час переговорів дипломати приділили захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України.

У п'ятницю, 6 вересня, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою під час його візиту до Києва.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Провели важливу зустріч у Києві із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою, в.о Спеціального представника США з питань економічного відновлення України", — написав Прем'єр.

Під час зустрічі дипломати обговорили ключові напрями співпраці, зокрема захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України. "Україна високо цінує підтримку Сполучених Штатів у цьому критично важливому напрямі. Окремо підкреслив необхідність оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів. Наразі спільно з партнерами активно працюємо над відповідним механізмом", — зазначив Шмигаль.

На зустрічі також були присутні представники провідних американських приватних компаній, які підтвердили свою готовність до довгострокових інвестицій в Україну.

Дипломати обговорили страхування воєнних ризиків, що сприятиме залученню бізнесу до проєктів відбудови. Україна вже активно реалізує програми швидкого відновлення і запрошує американський бізнес стати частиною цих процесів.

"Висловив глибоку вдячність Президенту США, Конгресу та американському народу за значну підтримку нашої держави — Україна це високо цінує", — додав Прем'єр.