АРМА продало годинники Медведчука за майже 3,6 мільйонів гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у перший день аукціону реалізувало вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Сьогодні відбувся аукціон на Прозорро.Продажі де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука. Усього з виставлених 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників. Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень", — ідеться у повідомленні.

Першим було реалізовано годинник марки "Rolex" стартова ціна якого становила 416 583 гривень. За результатом торгів його було продано за 550 тисяч гривень. Найдорожчим лотом з 8 годинників став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1 271 503,00 гривень.

Серед інших проданих лотів: годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко за 485 тис. грн; Dolce & Gabbana за 233,8 тис. грн; "Москва Кремль" за 105,7 тис. грн; два годинники Rolex за 700 тис. грн та 550 тис. грн відповідно; Cartier за 200 тис. грн та годинник "Держрезерв України" за 41,5 тис. грн.

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.

Інші 12 годинників також буде реалізовано на наступному аукціоні.

"Таким чином АРМА забезпечить підтримку Збройних Сил України, ефективно управляючи майном зрадника України", — зазначила вона.