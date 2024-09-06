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АРМА продало годинники Медведчука за майже 3,6 мільйонів гривень

Кошти від реалізації годинників надійдуть до державного бюджету.

АРМА продало годинники Медведчука за майже 3,6 мільйонів гривень
Годинники Медведчука, які виставлять на аукціон
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у перший день аукціону реалізувало вісім годинників з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на загальну суму майже 3,6 млн гривень.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Сьогодні відбувся аукціон на Прозорро.Продажі де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука. Усього з виставлених 20 годинників, позмагалося 18 учасників щодо 8 годинників. Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень", — ідеться у повідомленні.

Першим було реалізовано годинник марки "Rolex" стартова ціна якого становила 416 583 гривень. За результатом торгів його було продано за 550 тисяч гривень. Найдорожчим лотом з 8 годинників став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1 271 503,00 гривень. 

Серед інших проданих лотів: годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко за 485 тис. грн; Dolce & Gabbana за 233,8 тис. грн; "Москва Кремль" за 105,7 тис. грн; два годинники Rolex за 700 тис. грн та 550 тис. грн відповідно; Cartier за 200 тис. грн та годинник "Держрезерв України" за 41,5 тис. грн.

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до державного бюджету та в подальшому будуть спрямовані на купівлю військових облігацій. 

Інші 12 годинників також буде реалізовано на наступному аукціоні.

"Таким чином АРМА забезпечить підтримку Збройних  Сил України, ефективно управляючи майном зрадника України", — зазначила вона. 

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