АРМА отримало в управління земельні ділянки Медведчука-Козака в Києві

В управління АРМА передані корпоративні права ПП "Орест", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія" та земельні ділянки площею 49 га.

Печерський районний суд Києва передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів земельні ділянки, якими через довірених осіб володіли екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

"Земельні ділянки у Києві, якими через довірених осіб володіли... екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак, передали в управління Нацагентству. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало лист від прокурора з відповідною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, на управління до Нацагентства передано корпоративні права: ПП "Орєст", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія", ТОВ "Осокорки-7" та земельні ділянки площею більш як 49 га.

"Я вже надала доручення Центральному міжрегіональному управлінню АРМА здійснити огляд заарештованого майна. Вже скоро ми оголосимо конкурс на обрання оцінювача та передання активу в управління", – сказала Дума.

Тепер АРМА готується оголосити конкурс на обрання оцінювача та передання активів в управління.

Наприкінці червня суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові.

У червні цього року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках.