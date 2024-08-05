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АРМА отримало в управління земельні ділянки Медведчука-Козака в Києві

В управління АРМА передані корпоративні права ПП "Орест", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія" та земельні ділянки площею 49 га.

АРМА отримало в управління земельні ділянки Медведчука-Козака в Києві

Печерський районний суд Києва передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів земельні ділянки, якими через довірених осіб володіли екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

"Земельні ділянки у Києві, якими через довірених осіб володіли... екснардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак, передали в управління Нацагентству. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало лист від прокурора з відповідною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, на управління до Нацагентства передано корпоративні права: ПП "Орєст", ТОВ "Осокорки-7", ТОВ "Академ-Клуб", ПП "Фірма "Вікторія", ТОВ "Осокорки-7" та земельні ділянки площею більш як 49 га.

"Я вже надала доручення Центральному міжрегіональному управлінню АРМА здійснити огляд заарештованого майна. Вже скоро ми оголосимо конкурс на обрання оцінювача та передання активу в управління", – сказала Дума.

Тепер АРМА готується оголосити конкурс на обрання оцінювача та передання активів в управління.

  • У червні цього року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках.
  • Також наприкінці липня АРМА отримало нерухоме майно, корпоративні права, автотранспорт трьох підприємств у Львівській області та нежитлові приміщення у Києві.
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