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Американські і японські акції почали падати на ринках

Європейські – теж, але не так помітно. 

Вранці понеділка почалося падіння ринку акцій в Японії, наводить дані Bloomberg "Економічна правда". Розпродаж світових акцій посилився на тлі побоювань щодо економіки США. 

Ф'ючерси на американські акції падають, а в Азії спрацювали автоматичні вимикачі. За ними почалося падіння європейських акцій. 

Зокрема, індекс Stoxx 600 впав на 2%, індекс FTSE 100 приблизно так само. 

На німецькій біржі Tradegate падають найбільші американські компанії. 

"Nvidia впала на 17% на біржі. Серед інших лідерів: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% і Tesla -10%", – пише "Економічна правда".

Японська валюта дешевшала на 3,3% відносно долара – це максимальних рівень із січня. Падіння японського індексу акцій Topix склало понад 12% – найгірший показник з 1987 року. 

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