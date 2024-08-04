​Спікер грузинського парламенту завив, що призупинена допомога від США - не "катастрофа" для бюджету

Папуашвілі зауважив, що Грузія "не відстала країна, яка перебуває на дотації іншої держави".

Призупинення допомоги від США не вплине на функціонування Грузії, оскільки підтримка не була пов'язана із державним бюджетом країни.

Про це заявив спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, передає видання "Новости-Грузия".

"До цього навіть посольство не зробило роз'яснень, про яку суму йдеться. Я гадки не маю, яка це сума. До бюджету ця сума справді не входила», - сказав Папуашвілі.

Спікер зауважив, що Грузія "не відстала країна, яка перебуває на дотації іншої держави".

"Важливо й те, що в наше суспільство впроваджували відчуття, що десь хтось припинив нас фінансувати і це буде катастрофою", — додав Папуашвілі.