У Британії продовжуються масові протести після вбивства дітей у Саутпорті

У Великій Британії не вщухають масові протести на тлі резонансного вбивства дітей у місті Саутпорт. Поліція затримала близько сотні людей.
Про це повідомив телеканал Sky News та Reuters.
Акції протесту в англійських містах переросли у сутички між протестувальниками й поліцією, а також між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами.
Заворушення сталися у Галлі, Ліверпулі, Бристолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі, Белфасті. Їхні учасники громили магазини і нападали на поліцейських.
Багато поліцейських отримали поранення, намагаючись утримати від сутички кілька сотень протестувальників з різних груп.
По всій країні поліція заарештувала близько сотні за різні злочини – від насильницьких заворушень до крадіжок зі зломом і злочинних пошкоджень.
У містах розгорнуто додаткові сили поліції, а мечетям по всій країні рекомендовано посилити охорону після нападу на одну з них у Саутпорті.
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер пообіцяв поліції "повну підтримку з боку уряду" щодо заходів проти "екстремістів, які намагаються розпалити ненависть".
"Право на свободу вираження думок і насильницькі безлади, які ми спостерігаємо, – це дві дуже різні речі", – заявив Стармер.
- 29 липня невідомий напав на дитячий танцювальний клуб. Нападник убив трьох дівчаток семи, дев'яти і шести років, поранив ще 11. Після цього в місті почалися антиісламські протести – у зв'язку з походженням нападника.
- Заворушення тривали декілька днів і супроводжувалися нападами на правоохоронців. Станом на 31 липня не менше п'яти десятків поліціянтів були поранені. Нападником виявився 17-річний хлопець, а його злочин не пов'язали із тероризмом. Юнак був народжений на території Великої Британії, а його зв'язку з терористами не встановили.
- Протести вийшли за межі Саутпорта. Ультраправі протестували й в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці затримали близько 100 мітингарів.