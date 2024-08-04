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У Британії продовжуються масові протести після вбивства дітей у Саутпорті

Поліція затримала близько сотні людей.

У Британії продовжуються масові протести після вбивства дітей у Саутпорті
Фото: Sky News

У Великій Британії не вщухають масові протести на тлі резонансного вбивства дітей у місті Саутпорт. Поліція затримала близько сотні людей.

Про це повідомив телеканал Sky News та Reuters.

Акції протесту в англійських містах переросли у сутички між протестувальниками й поліцією, а також між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами.

Заворушення сталися у Галлі, Ліверпулі, Бристолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі, Белфасті. Їхні учасники громили магазини і нападали на поліцейських. 

Багато поліцейських отримали поранення, намагаючись утримати від сутички кілька сотень протестувальників з різних груп.

По всій країні поліція заарештувала близько сотні за різні злочини – від насильницьких заворушень до крадіжок зі зломом і злочинних пошкоджень.

У містах розгорнуто додаткові сили поліції, а мечетям по всій країні рекомендовано посилити охорону після нападу на одну з них у Саутпорті.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер пообіцяв поліції "повну підтримку з боку уряду" щодо заходів проти "екстремістів, які намагаються розпалити ненависть".

"Право на свободу вираження думок і насильницькі безлади, які ми спостерігаємо, – це дві дуже різні речі", – заявив Стармер.

  • 29 липня невідомий напав на дитячий танцювальний клуб. Нападник убив трьох дівчаток семи, дев'яти і шести років, поранив ще 11. Після цього в місті почалися антиісламські протести – у зв'язку з походженням нападника.
  • Заворушення тривали декілька днів і супроводжувалися нападами на правоохоронців. Станом на 31 липня не менше п'яти десятків поліціянтів були поранені. Нападником виявився 17-річний хлопець, а його злочин не пов'язали із тероризмом. Юнак був народжений на території Великої Британії, а його зв'язку з терористами не встановили.
  • Протести вийшли за межі Саутпорта. Ультраправі протестували й в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією. Правоохоронці затримали близько 100 мітингарів.
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