Ракета вразила контейнеровоз у Червоному морі. Пдозрюють хуситів

В Аденській затоці ракета, яка ймовірно належить єменським хуситам, атакувала контейнеровоз, який прямував через затоку вперше за останні два тижні, пише АР з посиланням на офіційних осіб.

Ракетну атаку здійснили у суботу, 3 серпня за 225 кілометрів на південний схід від Адена на ділянці Аденської затоки.

Як повідомили дві організації, ціллю був ліберійський контейнеровоз Groton, який вийшов із Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах до Джидди у Саудівській Аравії.

Наразі хусити не взяли на себе відповідальність за атаку, однак цілком ймовірно, що до атаки причетні повстанці Ємену.

Хусити стверджують, що їхні атаки спрямовані на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, Сполученими Штатами чи Великою Британією, у рамках кампанії повстанців, яка, за їхніми словами, “прагне припинити війну Ізраїлю та ХАМАСу у Секторі Гази”. Однак багато кораблів, які зазнали нападу, мало або зовсім не пов’язані з війною, включно з деякими, що прямували до Ірану.