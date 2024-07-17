Єменські хусити атакували два танкери з російською нафтою

У Червоному морі два танкери, що перевозили російську нафту, зазнали атаки з боку єменських хуситів. Про обставини та наслідки ураження суден розповів на своїй сторінці у Facebook керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його словами, за допомогою надводного дрона хусити спершу підбили танкер "Chios Lion", який 2 липня вийшов з Туапсе зі 100 тисячами тонн російської сирої нафти на борту. Судно отримало пошкодження борту, екіпаж нібито не постраждав. Корабель належить компанії, зареєстрованій у Греції.

Згодом "санкції" у вигляді морських дронів та балістичної протикорабельної ракети отримав і танкер "Bentley", який прямував з Тамані до Шанхая. Ступінь пошкодження судна поки невідомий. Належить воно фірмі, що має юридичну адресу в Монако, проте пов'язана з Ізраїлем.

Обидва напади були підтверджені центральним командуванням США, яке здійснює спостереження за активністю хуситів у Червоному морі.