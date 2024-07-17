Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Верховна Рада скасувала перехід на літній час
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Тисячі біженців з України ризикують стати бездомними в Британії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
ГоловнаСвіт

Єменські хусити атакували два танкери з російською нафтою

Одне судно належить грецькій компанії, інше - ізраїльському власнику.

Єменські хусити атакували два танкери з російською нафтою
Фото: Facebook

У Червоному морі два танкери, що перевозили російську нафту, зазнали атаки з боку єменських хуситів. Про обставини та наслідки ураження суден розповів на своїй сторінці у Facebook керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його словами, за допомогою надводного дрона хусити спершу підбили танкер "Chios Lion", який 2 липня вийшов з Туапсе зі 100 тисячами тонн російської сирої нафти на борту. Судно отримало пошкодження борту, екіпаж нібито не постраждав. Корабель належить компанії, зареєстрованій у Греції.

Згодом "санкції" у вигляді морських дронів та балістичної протикорабельної ракети отримав і танкер "Bentley", який прямував з Тамані до Шанхая. Ступінь пошкодження судна поки невідомий. Належить воно фірмі, що має юридичну адресу в Монако, проте пов'язана з Ізраїлем. 

Обидва напади були підтверджені центральним командуванням США, яке здійснює спостереження за активністю хуситів у Червоному морі.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies