На засіданні Радбезу міністерського рівня під головуванням Сергія Лаврова від ЄС був присутній лише голова МЗС Угорщини Сіярто.

Угорщина - єдина країна Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву більше 50 держав із засудженням російської активності в Раді Безпеки ООН та підтримкою України.

Про це повідомляє Укрінформ. Перелік підписантів також оприлюднив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

На засіданні Радбезу міністерського рівня, яке веде глава МЗС Росії Сергій Лавров, від ЄС був присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Загалом на засідання прибула незначна кількість міністрів. Із членів Радбезу на засіданні на рівні міністра представлена лише Швейцарія. Із нечленів Радбезу, крім Угорщини, своїх міністрів делегували Іран, Лівія та Кувейт. Білорусь і Таїланд представлені на рівні заступників міністрів.

Як повідомлялося, з 1 липня Росія взяла на себе головування в Радбезі ООН. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ використовуватиме це для проєкції влади в міжнародній системі, "як це було історично".