Гарріс сподівається зустрітися з сенатором Венсом на дебатах віцепрезидентів

Кампанія Байдена погодилася на проведення дебатів на CBS 23 липня або 13 серпня.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс привітала сенатора Джей Ді Венса з обранням на посаду напарника республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомив представник виборчої кампанії Джо Байдена, пише Politico.

Гарріс зателефонувала Венсу і “висловила надію, що вони зможуть зустрітися на дебатах віцепрезидентів, запропонованих CBS News”.

Очікується, що Гарріс і Венс зустрінуться на дебатах влітку. Кампанія Байдена погодилася на проведення дебатів на CBS 23 липня або 13 серпня. Кампанія Трампа не відхилила запрошення, а натомість прийняла запрошення Fox News для прямого протистояння.

“Ми знаємо, що Дональду Трампу потрібний помічник. Йому не потрібен партнер, з яким він керуватиме. Він не хоче ще одного Майка Пенса, і я думаю, це зрозуміло”, ‒ раніше заявила Гарріс.

За її словами, лакмусовим папірцем буде те, чи кандидат “буде абсолютно лояльним до Трампа попри його країну, присягу чи, щиро кажучи, американський народ”.