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Гарріс сподівається зустрітися з сенатором Венсом на дебатах віцепрезидентів

Кампанія Байдена погодилася на проведення дебатів на CBS 23 липня або 13 серпня.

Гарріс сподівається зустрітися з сенатором Венсом на дебатах віцепрезидентів
Фото: ЕРА/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс привітала сенатора Джей Ді Венса з обранням на посаду напарника республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомив представник виборчої кампанії Джо Байдена, пише Politico.

Гарріс зателефонувала Венсу і “висловила надію, що вони зможуть зустрітися на дебатах віцепрезидентів, запропонованих CBS News”.

Очікується, що Гарріс і Венс зустрінуться на дебатах влітку. Кампанія Байдена погодилася на проведення дебатів на CBS 23 липня або 13 серпня. Кампанія Трампа не відхилила запрошення, а натомість прийняла запрошення Fox News для прямого протистояння.

“Ми знаємо, що Дональду Трампу потрібний помічник. Йому не потрібен партнер, з яким він керуватиме. Він не хоче ще одного Майка Пенса, і я думаю, це зрозуміло”, ‒ раніше заявила Гарріс.

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За її словами, лакмусовим папірцем буде те, чи кандидат “буде абсолютно лояльним до Трампа попри його країну, присягу чи, щиро кажучи, американський народ”.

  • Вчора Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців на виборах у листопаді.
  • Трамп запропонував у віцепрезиденти сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію. 39-річний сенатор є одним із найбільших ізоляціоністів у Республіканській партії. Він категорично проти додаткової допомоги Україні та раніше критикував "надмірну залежність" Європи від США в питанні військових інвестицій.
  • Перші дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом відбулися в ніч проти 28 червня. Вони вважаються провальними для чинного президента. 
  • Минулого тижня донори демократичної партії США, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту США Джо Байдену, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
  • Тоді президент провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
  • Наступні дебати мають відбудутися 10 вересня. Байден каже, що готовий до них.
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