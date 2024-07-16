Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
ГоловнаСвіт

Північнокорейський дипломат втік з Куби до Південної Кореї

Він є найвисокопоставленішим чиновником, який втік на південь з 2016 року.

Північнокорейський дипломат втік з Куби до Південної Кореї
Фото: Вікіпедія

Високопоставлений північнокорейський дипломат Рі Іль Кю, який базувався на Кубі, у листопаді втік до Південної Кореї разом зі своєю родиною.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Завдання Рі в посольстві включало блокування налагодження дипломатичних стосунків між Сеулом і Гаваною.

52-річний дипломат втік до Південної Кореї, оскільки розчарувався в політичній системі Пхеньяна, сказав він південнокорейській газеті Chosun Ilbo. Рі розповів, що прийняв це рішення після того, як Пхеньян відхилив його прохання звернутися за медичною допомогою до Мексики після поранення, яке він не міг належно вилікувати на Кубі.

Підписуйтесь на наш Google News

Окрім того, він отримав несправедливу оцінку результатів своєї роботи після того, як у 2019 році відхилив вимогу високопоставленого чиновника міністерства закордонних справ про хабарі.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила інформацію, але не надала деталей.

  • Втеча високопоставленого дипломата робить його найвисокопоставленішим чиновником, який втік до Південної Кореї з 2016 року, коли це зробив Те Йон Хо, тодішній міністр посольства Північної Кореї в Лондоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies