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Байден виправдався за слова про "Трампа в центрі мішені"

Чинному президенту США дорікають за розпалювання ворожнечі проти опонента. 

Байден виправдався за слова про "Трампа в центрі мішені"
Фото: EPA/UPG

Президента США Джо Байдена під час інтерв'ю NBC попросили пояснити, навіщо він закликав донорів своєї кампанії "поставити Дональда Трампа у центр мішені" – після чого республіканця ледь не застрелили на партійному мітингу.

Як пише BBC, чинний господар Білого дому визнав таку свою метафору помилкою і заявив, що мав на увазі необхідність для прихильників Демократичної партії "зосередитися не на тому, як минули дебати, а на Трампі, його політиці та брехливих заявах".   

Після замаху на життя опонента на адресу Байдена лунають звинувачення в розпалюванні ворожнечі до республіканця. Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс прямо сказав, що спробу вбивства Трампа спричинила риторика демократів.

Проте Байден наполягає, що він не робив заяв, які б можна було назвати підбурюванням: "Я називаю його загрозою для демократії, бо як інакше можна пояснити те, що він говорить – що стане диктатором у перший же день і що не визнає результатів виборів". 

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