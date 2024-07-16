Байден виправдався за слова про "Трампа в центрі мішені"

Президента США Джо Байдена під час інтерв'ю NBC попросили пояснити, навіщо він закликав донорів своєї кампанії "поставити Дональда Трампа у центр мішені" – після чого республіканця ледь не застрелили на партійному мітингу.

Як пише BBC, чинний господар Білого дому визнав таку свою метафору помилкою і заявив, що мав на увазі необхідність для прихильників Демократичної партії "зосередитися не на тому, як минули дебати, а на Трампі, його політиці та брехливих заявах".

Після замаху на життя опонента на адресу Байдена лунають звинувачення в розпалюванні ворожнечі до республіканця. Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс прямо сказав, що спробу вбивства Трампа спричинила риторика демократів.

Проте Байден наполягає, що він не робив заяв, які б можна було назвати підбурюванням: "Я називаю його загрозою для демократії, бо як інакше можна пояснити те, що він говорить – що стане диктатором у перший же день і що не визнає результатів виборів".