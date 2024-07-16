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Кандидату у віцепрезиденти США пригадали порівняння Трампа з Гітлером

Джеймс Венс був не надто високої думки про республіканця до його приходу до влади.

Кандидату у віцепрезиденти США пригадали порівняння Трампа з Гітлером
Джеймс Венс
Фото: EPA/UPG

Новоспечений кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джеймс Девід Венс не завжди був палким прихильником Дональда Трампа. Як нагадала агенція Reuters, свого часу сенатор від Огайо дозволяв собі вкрай критичні висловлювання на адресу майбутнього партнера на виборах.

У 2016 році, ще до перемоги Трампа у президентських перегонах із Гілларі Клінтон, Венс публічно називав того "ідіотом" та "поганцем, вартим зневаги". А поза публікою був ще різкішим, порівнюючи мільярдера із Адольфом Гітлером. Нині ж член Сенату є одним із тих високопоставлених республіканців, які не відмовлялися від підтримки Трампа навіть після найгучніших скандалів та контраверсійних рішень.

Така раптова зміна поглядів робить Венса нетиповим політиком у ближньому колі Трампа. Серед американських парламентарів є думка, що їхній колега керується не так переконаннями, як власною вигодою та жагою до влади. 

Проте найбільш консервативні трампісти переконані, що трансформація Венса - наслідок "успіхів США, яких було досягнуто завдяки діяльності Трампа на посаді президента". Скандальний журналіст Такер Карлсон вважає, що сенатор "розуміє принципи, на яких будується кампанія Трампа, і, на відміну від колег у Вашингтоні, погоджується з ними".

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