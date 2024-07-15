Суд у Флориді закрив справу проти Трампа, яка стосується незаконного зберігання секретних документів

15 липня суд у Флориді закрив кримінальну справу, відповідно до якої експрезидента США Дональда Трампа звинувачували у незаконному зберіганні секретних документів після звільнення з посади, передає Reuters.

Суддя Ейлін Кеннон вирішила, що спеціальний прокурор Джек Сміт був незаконно призначений на свою посаду і не мав повноважень порушувати справу. Відповідно до рішення суду, розслідування спецпрокурора неналежним чином фінансувалося з фонду, затвердженого Конгресом у 1980-х роках для проведення незалежних розслідувань.

Прокуратура готується подавати апеляцію на це рішення. Примітно, що Кеннон - суддя, яку на цю посаду раніше призначив Трамп, будучи президентом.