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"Не тільки через центральну владу": Зеленський доручив головам ОВА налагодити співпрацю з губернаторами штатів

Орієнтовно восени президент може зібрати американських партнерів. 

"Не тільки через центральну владу": Зеленський доручив головам ОВА налагодити співпрацю з губернаторами штатів
Володимир Зеленський провів нараду з головами ОВА
Фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський доручив начальникам обласних військових адміністрацій налагодити співпрацю на регіональному рівні з представниками американських штатів. Раніше він обговорював такий формат з губернаторами під час візиту до США. 

Відповідне доручення Зеленський озвучив на нараді з главами ОВА 15 липня. Про це повідомили на сайті президента.

"Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не тільки через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялись цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег", – сказав він. 

На його думку, співпраця можлива, зокрема, в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.

  • Про нові формати співпраці з американськими партнерами заговорили на тлі наближення президентських виборів у США. Ще в квітні, за даними Politico, союзники України почали обговорювати переведення Контактної групи з питань оборони під контроль НАТО, а не Штатів. Це пов'язано з тим, що до Білого дому може повернутися Дональд Трамп, який займає іншу позицію щодо підтримки українців, аніж нинішній президент США. 
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