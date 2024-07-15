"Не тільки через центральну владу": Зеленський доручив головам ОВА налагодити співпрацю з губернаторами штатів

Президент Володимир Зеленський доручив начальникам обласних військових адміністрацій налагодити співпрацю на регіональному рівні з представниками американських штатів. Раніше він обговорював такий формат з губернаторами під час візиту до США.

Відповідне доручення Зеленський озвучив на нараді з главами ОВА 15 липня. Про це повідомили на сайті президента.

"Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не тільки через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялись цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег", – сказав він.

На його думку, співпраця можлива, зокрема, в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.