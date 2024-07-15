ФБР розглядає замах на Трампа як можливий внутрішній терористичний акт

ФБР розглядає стрілянину, яка сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як можливий внутрішній терористичний акт, пише The Hill.
Раніше інцидент також кваліфікували як замах на вбивство.
“На цьому етапі розслідування вважається, що нападник діяв сам, але нам ще належить провести розслідування”, ‒ заявив виконавчий помічник директора відділу національної безпеки ФБР Роберт Уеллс.
“Ми розслідуємо це як замах на вбивство, але також як “потенційний внутрішній терористичний акт”. Тож наш антитерористичний відділ і наші кримінальні відділи працюють разом, щоб визначити мотив”, ‒ підкреслив він.
- 14 липня у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.
- Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
- Імовірним нападником є 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени.
- В автомобілі та вдома у підозрюваного у замаху на експрезидента США знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.
- Bloomberg зазначає, що після замаху на експрезидента Секретна служба США стикнеться з жорстким громадським контролем і стане суб’єктом розслідувань. Зокрема, очільницю Секретної служби Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес, а Байден дав низку доручень через замах на Трампа.
- Замах на Трампа засудив президент України Володимир Зеленський та низка світових лідерів.