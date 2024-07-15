ФБР розглядає замах на Трампа як можливий внутрішній терористичний акт

Інцидент також кваліфікували як замах на вбивство.

ФБР розглядає стрілянину, яка сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як можливий внутрішній терористичний акт, пише The Hill.

Раніше інцидент також кваліфікували як замах на вбивство.

“На цьому етапі розслідування вважається, що нападник діяв сам, але нам ще належить провести розслідування”, ‒ заявив виконавчий помічник директора відділу національної безпеки ФБР Роберт Уеллс.

“Ми розслідуємо це як замах на вбивство, але також як “потенційний внутрішній терористичний акт”. Тож наш антитерористичний відділ і наші кримінальні відділи працюють разом, щоб визначити мотив”, ‒ підкреслив він.