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Італія має намір відновити атомну енергетику

Для цього внесуть зміни у законодавство, аби стимулювати розвиток малих модульних атомних реакторів. 

Італія має намір відновити атомну енергетику
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія хоче відновити атомну енергетику. Уряд країни на чолі з Джорджею Мелоні планує таким чином зменшити викиди вуглекислого газу в повітря, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

В Італії останню атомну електростанцію закрили понад три десятиліття тому. Тепер уряд хоче внести у законодавство зміни, які дозволять інвестували в малі модульні атомні реактори, так звані міні-АЕС, і які зможуть ввести в експлуатацію упродовж десяти років.

За словами міністра навколишнього середовища та енергетичної безпеки Джільберто Пічетто, до 2050 року атомна енергетика повинна забезпечувати щонайменше 11% загального споживання електроенергії в Італії. Аби забезпечити безперервне постачання чистої енергії, уряд прагне встановити квоту на ядерну енергію.

Пічетто додав, що відновлювані технології (йдеться про сонячну і вітрову енергетику), не можуть забезпечити необхідну безпеку.

За інформацією Financial Times, у 1960-1970-х роках Італія побудувала чотири атомні електростанції і планувала розширення своїх ядерних потужностей. Але після аварії на Чорнобильській АЕС більшість італійців на національному референдумі висловилися за припинення субсидій на розробку нових реакторів. 

Намагався відновити ядерну енергетику країни експрем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. Він навіть ухваливши відповідний закон і розробив контракти на будівництво нових реакторів. Але 90% громадян країни висловилися на референдумі проти його ідеї.

Нині ж результати опитування показують, що 37% італійців вважають ядерну енергетику корисною для країни за умови, якщо технологія буде безпечнішою. 25% респондентів категорично проти відновлення ядерної програми.

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