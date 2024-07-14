У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.

Про це повідомили у Associated Press, The New York Times, The New-York Post .

Як пише AP, після звуків пострілів Трамп торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі можна було помітити кров. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу.

Передвиборчий штаб кандидата в президенти США повідомив, що політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.

Стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.

Видання The New-York Post написало, що імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени на території Butler Farm Show.

Окружний прокурор Батлера Річард Голдінджер підтвердив, що стрілець перебував на даху і стріляв з відстані в "кілька сотень ярдів".

Через стрілянину також є загиблі, пише The New York Times. Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.

Трамп уже прокоментував стрілянину. Він заявив, що куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча. Він висловив співчуття загиблому на мітингу та подякував Секретній службі США.

Після інциденту Трамп вилетів із Пенсильванії і приземлився в Нью-Джерсі, щоб провести ніч у своєму приватному гольф-клубі.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину на мітингу Трампа. Його детально проінформували про подію, він намагався поговорити з Трампом і його лікарями.

Відомо, що Байден перервав свою поїздку до Делаверу і повернувся у Білий дім. Пізніше він матиме брифінг від представників внутрішньої безпеки та правоохоронних органів щодо спроби вбивства Трампа.