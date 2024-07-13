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Ізраїль повідомив про удар по військовому лідеру ХАМАСу Мохаммеду Дейфу

ЦАХАЛ завдав удару по табору біженців у місті Хан-Юніс на півдні Смуги Гази, відомо про 71 жервту.

Ізраїль повідомив про удар по військовому лідеру ХАМАСу Мохаммеду Дейфу
Фото: Вікіпедія

Сьогодні радіостанція Армії оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські сили завдали удару по табору біженців у місті Хан-Юніс на півдні Смуги Гази, де серед цивільних жителів ховалися бойові командири ХАМАСу, зокрема військовий лідер угруповання Мохаммед Дейф.

Про це інформує Голос Америки.

Поки незрозуміло, чи було його вбито внаслідок цього удару.

За інформацією контрольованого ХАМАСом “міністерства охорони здоров'я анклаву”, загинув щонайменше 71 палестинець, а 289 осіб отримали поранення.

Ізраїльські військові заявили, що вивчають отримані дані, підтвердивши, що їхньою метою був саме Дейф, а також другий командир ХАМАСу Рафа Салама.

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Високопосадовець терористів у відповідь на запит агентства Reuters не підтвердив наявність Дейфа серед загиблих.Багато хто вважає Дейфа, який рідко виступає і ніколи не з'являється на публіці, головним архітектором теракту 7 жовтня, внаслідок якого в Ізраїлі загинуло близько 1200 людей і почалася війна Ізраїлю з ХАМАС.

Дейф ховається вже понад 20 років і, як вважають, чоловік паралізований. Єдине відоме його зображення – це фотографія 30-річної давнини, опублікована Ізраїлем. Навіть у Газі його може впізнати лише невелика кількість людей. Займаючи друге місце після Ях'ї Сінвара ‒ вищої посадової особи ХАМАСк у Газі, він уже багато років очолює топ-список осіб, яких розшукує Ізраїль.

Мохаммед Дейф пережив щонайменше сім замахів.

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