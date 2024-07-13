F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
ГоловнаСвіт

У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій

Засуджений повинен виплатити штраф, віддати державі зароблені на торгівлі із РФ гроші, а також йому заборонено продавати автомобілі понад рік. 

У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій
Фото: rada.gov.ua

У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій.

Як пише Czech Radio, у травні 2022 року Володимир Ліхутін, бізнесмен російського походження, намагався таємно вивезти до Росії три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW, хоча експорт з ЄС до РФ автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено. 

Згідно з вердиктом суду, який набув чинності, Ліхутін за вчинене правопорушення має виплатити штраф у розмірі 300 тис. крон, йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців.

Також він зобов'язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які він отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.

Суд у Латвії засудив прокремлівську активістку до трьох років в'язниці. Її визнали винною у публічному вихвалянні та виправданні військових злочинів Росії та геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів Радянського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies