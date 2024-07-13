Засуджений повинен виплатити штраф, віддати державі зароблені на торгівлі із РФ гроші, а також йому заборонено продавати автомобілі понад рік.

У Чехії вперше засудили місцевого мешканця за порушення антиросійських санкцій.

Як пише Czech Radio, у травні 2022 року Володимир Ліхутін, бізнесмен російського походження, намагався таємно вивезти до Росії три автомобілі преміум-класу Mercedes-Benz, Audi та BMW, хоча експорт з ЄС до РФ автомобілів вартістю понад 50 тис. євро, за винятком машин швидкої допомоги, заборонено.

Згідно з вердиктом суду, який набув чинності, Ліхутін за вчинене правопорушення має виплатити штраф у розмірі 300 тис. крон, йому заборонено торгувати автотранспортними засобами протягом наступних 20 місяців.

Також він зобов'язаний виплатити державі приблизно 132 тис. євро, які він отримав від російських клієнтів як авансові платежі за зазначені транспортні засоби.

Суд у Латвії засудив прокремлівську активістку до трьох років в'язниці. Її визнали винною у публічному вихвалянні та виправданні військових злочинів Росії та геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів Радянського Союзу.