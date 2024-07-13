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США запровадили візові обмеження для деяких китайських посадовців, — Bloomberg

Обмеження запроваджені через ймовірні порушення прав людини.

США запровадили візові обмеження для деяких китайських посадовців, — Bloomberg
Фото: Наша Нива

США запровадили візові обмеження для деяких китайських чиновників через ймовірні порушення прав людини, а Пекін оголосив про санкції проти шести американських оборонних компаній за причетність до продажу зброї Тайваню, пише Bloomberg.

У заяві Держдепартаменту йдеться про "репресії проти маргіналізованих релігійних та етнічних спільнот". Імена чиновників не вказали.

Представник Держдепу лише вказує на "геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні, розмивання основних свобод у Гонконзі, постійні порушення прав людини в Тибеті".

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