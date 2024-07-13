США запровадили візові обмеження для деяких китайських посадовців, — Bloomberg

США запровадили візові обмеження для деяких китайських чиновників через ймовірні порушення прав людини, а Пекін оголосив про санкції проти шести американських оборонних компаній за причетність до продажу зброї Тайваню, пише Bloomberg.
У заяві Держдепартаменту йдеться про "репресії проти маргіналізованих релігійних та етнічних спільнот". Імена чиновників не вказали.
Представник Держдепу лише вказує на "геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні, розмивання основних свобод у Гонконзі, постійні порушення прав людини в Тибеті".
- Напередодні міністерство закордонних справ Китаю заявило, що продаж зброї американськими компаніями Тайваню "серйозно порушує принцип єдиного Китаю", втручається у внутрішні справи країни і підриває її суверенітет і територіальну цілісність. Китайські активи шести компаній — Anduril Industries Inc., Maritime Tactical Systems Inc., Pacific Rim Defense LLC, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace LLC і Summit Technologies Inc. — заморожені, а деяким топпосадовцям компаній заборонено в’їзд до країни.