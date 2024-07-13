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Новообраний Європарламент розпочне сесію 16 липня

На першій сесії оберуть президента ЄП та решту членів Бюро парламенту.

Новообраний Європарламент розпочне сесію 16 липня
Члени Європейського парламенту стоять, слухаючи гімн ЄС під час офіційного засідання з нагоди 20-ї річниці розширення ЄС, 24 кві
Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Новообраний Європейський парламент проведе першу установчу сесію з 16 по 19 липня в Страсбурзі. На ній оберуть президента та решту членів Бюро парламенту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄП.

Перше засідання нового парламенту розпочнеться у вівторок о 10.00. Тоді призначать вісім членів Європарламенту для спостереження за виборами, які проведуть шляхом таємного голосування. 

Крім цього, на першій сесії оберуть решту членів Бюро парламенту: 14 віце-президентів і п'ятьох квесторів (членів президії з дорадчим голосом, які виконують особливі адміністративні та фінансові функції, безпосередньо пов'язані з депутатами парламенту, - авт.)

У середу парламент голосуватиме за чисельний склад постійних комітетів і підкомітетів, а також міжпарламентських делегацій. Кандидатури комітетів будуть визначені політичними групами та оголошені на пленарному засіданні в п’ятницю. Наступного тижня комітети зберуться на свої установчі засідання, щоб обрати своїх голів і заступників голів. Того ж дня лідери політичних груп виступлять із заявами про необхідність постійної підтримки України з боку ЄС, а о 17:00 відбудеться голосування за резолюцію.

У четвер парламент вирішить, чи підтримати Урсулу фон дер Ляєн на пост президента Європейської комісії. Вона виступить на пленарному засіданні парламенту та окреслить своє бачення та плани на наступні п’ять років, після чого відбудуться дебати з депутатами Європарламенту. Після дебатів відбудеться таємне голосування. Щоб бути обраною, їй потрібна абсолютна більшість (50% плюс один) членів парламенту.

  • Вибори до Європарламенту відбувалися із 6 по 9 червня. 27 країн-членів ЄС обирали 720 депутатів.
  • Цієї осені Європейський парламент має схвалити більшістю голосів другий мандат президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ситуація може обернутися непередбачувано, адже не всі політичні групи готові співпрацювати одна з одною, зважаючи на розбіжності в поглядах. Аналіз програм політичних груп у новому Європейському парламенті читайте у матеріалі LB.ua.
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