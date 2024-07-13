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Зсув грунту у Непалі: рятувальники знайшли тіло пасажира автобуса, який впав у річку

Тіло чоловіка виявили приблизно за 50 кілометрів від місця катастрофи.

Зсув грунту у Непалі: рятувальники знайшли тіло пасажира автобуса, який впав у річку
Фото: EPA/UPG

Сьогодні рятувальні групи в Непалі знайшли перше тіло під час пошуку 51 пасажира та водіїв і екіпажу двох автобусів, які раніше зникли безвісти, впавши у річку після зсуву грунту, пише Німецька хвиля.

Тіло чоловіка виявили приблизно за 50 кілометрів від місця катастрофи.

Шанси знайти тих, хто вижив, невеликі. З часу інциденту минуло понад 30 годин. Сьогодні вранці рівень води знизився, але вона все ще дуже каламутна.

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На місці працювали понад 500 рятувальників, мобілізованих міністром внутрішніх справ Рабі Ламіххане. Жителі знайшли трьох людей, яким вдалося вистрибнути з автобуса, отримавши лише легкі травми. Їх доправили до місцевої лікарні.

Команди армії та поліції використовували гумові плоти, водолазів та сенсорне обладнання, щоб спробувати знайти автобуси.

Поліція повідомила, що інцидент стався в районі Читван, приблизно за 86 кілометрів на захід від Катманду, і що третій автобус потрапив під інший зсув у п'ятницю вранці на тій самій ділянці дороги, унаслідок чого водій загинув.

Серед зниклих безвісти є також семеро громадян Індії.

Після зсуву уряд Непалу заборонив автобусам подорожувати вночі через регіони, де тримається негода.

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