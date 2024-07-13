Зсув грунту у Непалі: рятувальники знайшли тіло пасажира автобуса, який впав у річку

Сьогодні рятувальні групи в Непалі знайшли перше тіло під час пошуку 51 пасажира та водіїв і екіпажу двох автобусів, які раніше зникли безвісти, впавши у річку після зсуву грунту, пише Німецька хвиля.

Тіло чоловіка виявили приблизно за 50 кілометрів від місця катастрофи.

Шанси знайти тих, хто вижив, невеликі. З часу інциденту минуло понад 30 годин. Сьогодні вранці рівень води знизився, але вона все ще дуже каламутна.

На місці працювали понад 500 рятувальників, мобілізованих міністром внутрішніх справ Рабі Ламіххане. Жителі знайшли трьох людей, яким вдалося вистрибнути з автобуса, отримавши лише легкі травми. Їх доправили до місцевої лікарні.

Команди армії та поліції використовували гумові плоти, водолазів та сенсорне обладнання, щоб спробувати знайти автобуси.

Поліція повідомила, що інцидент стався в районі Читван, приблизно за 86 кілометрів на захід від Катманду, і що третій автобус потрапив під інший зсув у п'ятницю вранці на тій самій ділянці дороги, унаслідок чого водій загинув.

Серед зниклих безвісти є також семеро громадян Індії.

Після зсуву уряд Непалу заборонив автобусам подорожувати вночі через регіони, де тримається негода.