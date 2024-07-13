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Польща готова постачати Україні електрику зі своїх ТЕС, якщо не буде платити за викиди

Польська влада попросила Єврокомісію про зустріч для обговорення цього питання.

Польща готова постачати Україні електрику зі своїх ТЕС, якщо не буде платити за викиди
Фото: EPA/UPG

Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських ТЕС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі агентству PAP. 

Раніше таку ініціативу раніше заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Польща готова це робити, якщо не буде платити за викиди.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого зараз у нас дуже багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля, направляти за єропейські гроші через існуючий енергетичний міст в Україну", – сказав Туск. 

Це стало б додатковим джерелом електропостачання України, енергостанції якої є об’єктами російських ракетних ударів.

Згодом речник ЄК заявив, що "польська влада попросила Комісію про зустріч для обговорення цього питання"."Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і доставлена в Україну, підпадає під звичайні правила Системи торгівлі викидами: електростанції повинні викуповувати квоти і, отже, платити за ці викиди", – підкреслив Макфі. Водночас він додав, що ЄС залишається відданим підтримці енергосистеми України протягом майбутньої зими, але не хоче спекулювати щодо польської ідеї, оскільки не знає деталей.

За словами речника, ЄК зосереджується на збільшенні можливостей експорту електроенергії в Україну, а синхронізація електромереж ЄС і України відбулася відразу після того, як Росія почала вторгнення в лютому 2022 року.

Макфі зазначив, що в ЄС є країни, які вирішили підтримати Україну постачанням вугілля для її енергостанцій.

У травні минулого року Україна і Польща з'єднали енергосистеми додатковою лінією електропередачі.

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