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Україна і Польща з'єднали енергосистеми додатковою лінією електропередачі

Ця лінія дає можливість збільшувати обсяги експорту електроенергії до Європи.

Україна і Польща з'єднали енергосистеми додатковою лінією електропередачі
Ілюстративне фото
Фото: Укргідроенерго

"Укренерго" спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною.

Про це повідомив гендиректор Укренерго Володимир Кудрицький.

"На відео – робота обладнання, завдяки якому включено потужну лінію електропередач (інтерконнектор) між Україною та Польщею довжиною близько 400 км, яка забезпечує додатковий електричний зв’язок між європейською та українською енергосистемою", - написав він у фейсбуці і опублікував відео.

Кудрицький зазначив, що ця лінія дає можливість збільшувати обсяги експорту електроенергії до Європи.

"А в разі потреби ми зможемо через цю лінію імпортувати електроенергію, адже під час війни ми маємо готуватися до різних сценаріїв, в тому числі до дефіциту електроенергії в системі. Її робота стала можливою тільки після синхронізації української енергосистеми з європейською, яку ми провели у березні 2022 року, у розпал російської агресії", - пояснив він.

Гендиректор Укренерго додав, що для будівництва не залучали тарифних грошей, а натомість - використали минулорічні доходи від експорту електроенергії в ЄС.

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"Розраховуємо невдовзі відкрити торгівлю електроенергією цією лінією, що стане величезним кроком до інтеграції українського та польського енергетичних ринків", - зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, в червні минулого року Україна та Польща підписали меморандум про відновлення інтерконнектору між країнами. У ньому, зокрема, йдеться про наміри відновлення міждержавної повітряної лінії між Україною і Польщею для введення її в експлуатацію на напругу 400 кВ.

У квітні 2023 року, після піврічної перерви, Україна експортувала 89,7 тис МВт-год електроенергії. Найбільше було експортовано до Молдови – понад 40 тис. МВт-год; до Польщі надійшло 30,4 тис. МВт-год; а до Словаччини – 19,2 тис. МВт-год.

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